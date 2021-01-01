أثار لاعب الوسط، طارق حامد، جدلا واسعا بعد مغادرته ملعب القاهرة غاضبا، عقب نهاية مباراة منتخب مصر وتوغو، أمس السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022".
وظهر الدولي المصري حامد، مستاء ومتذمرا على مقاعد البدلاء، حتى حل بديلا في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، غادر حامد الملعب غاضبا وبمفرده، ثم قام بتحطيم كل ما جاء في طريقه قبل الوصول لغرفة خلع الملابس.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن حامد، شعر بغضب شديد لعدم مشاركته أساسيا في مباراة توغو، التي انتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.
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التعليقات على طارق حامد يثير جدلا واسعا في مباراة توجو ومدرب مصر يعلق (فيديو)
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