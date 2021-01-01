قناة الأهلي تعلن إخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة



مروان محسن مروان محسن

أكدت قناة الأهلى تواجد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فى تدريبات الفريق بمقر النادى بالجزيرة الآن بعد انتهاء أزمة حبسه واصطدام سيارته بشخص .



كان مروان محسن تم القبض عليه أمس بسبب اصطدام سيارته بشخص وتم نقل الشخص إلى المستشفى ولكنه حالته استقرت وقرر نيابة الجيزة إخلاء سبيل اللاعب .



وقال محمد توفيق مراسل قناة الأهلي في النشرة الصباحية عن النادي ببرنامج 10 الصبح في الأهلي أن اللاعب يتواجد بشكل طبيعى فى المران.

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وقررت النيابة العامة فى الجيزة إخلاء سبيل مروان محسن لاعب النادى الأهلى، بعد التحقيق معه على خلفية إصابة موظف بسيارته فى الجيزة، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.وتجرى مباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة اتهام مروان محسن لاعب النادى الأهلى، بالتسبب فى إصابة موظف، نتيجة الاصطدام به بواسطة سيارة يقودها فى الجيزة، حيث تم التحفظ على اللاعب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بشارع ثروت، التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة مروان محسن، لاعب النادى الأهلى لسيارته، اصطدم بموظف يقود دراجة، مما أسفر عن إصابة الموظف بعدة جروح وكدمات. وتم ضبط لاعب النادى الأهلى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، لتقرر إخلاء سبيل اللاعب وطلب التحريات.