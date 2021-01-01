

سيارات سيدان بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه في السوق المصري سيارات سيدان بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه في السوق المصري

عند شراء سيارة جديدة يحدد المستهلك الفئة السعرية للسيارة التي يستهدفها بناءاً على ميزانيته الخاصة، ويستهدف الكثير من المستهلكين في مصر شراء سيارات سيدان تقع في الفئة السعرية ما بين 200 و 300 ألف جنيه، ويرصد "عالم السيارات" السيارات السيدان المتوفرة في السوق المصري وتقع في هذه الفئة السعرية، وهي كالتالي:



شيري أريزو 5



تتوفر شيري أريزو 5 في السوق المصري بأربعة فئات، وتأتي الفئة الأخيرة منها بسعر:

HIGH LINE – AT202,900وتأتي أريزو بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، وحد أقصى للدوران 114 نيوتن، وسعة خزان الوقود 48 لتر، وتأتي الفئة الأولى من أريزو بمحرك ذو ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أما فئة الأتوماتيك الأساسية والهاي لاين تأتي بناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات.رينو لوجانتبدأ الفئة الرابعة من رينو لودان موديل 2021 بسعر 203,000، وتتوفر لوجان موديل 2021 في مصر بستة فئات مختلفة، وهذه أسعار الفئات التي تقع بين 200 و 300 ألف جنيه:الفئةالسعر بالجنيه المصريE2 - A/T203,000E3 - A/T216,000E3 - A/T229,500وتأتي رينو لوجان الأوتوماتيك بمحرك سعته 1600 سي سي، يعمل بقوة 110 حصان، وأقصى عزم للدوران 148 نيوتن/ متر، كتصل بناقل حركة أوتوماتيك.نيسان صنيتبدأ نيسان صني الأوتوماتيك بسعر أعلى من 200 أالف جنيه وتنتهي عند الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وهذه أسعارها بالسوق المصري:الفئةالسعر بالجنيه المصريBase - A/T201,000Mid - A/T214,500Super Saloon - A/T225,500وتأتي سيارة نيسان صني بمحرك سعته 1500 سي سي، يعمل بقوة 108 حصان، وأقصى عزم للدوران 134 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك للفئات الثلاثة الأخيرة، ويدوي للفئة الأولى فقط الأقل من 200 ألف جنيه.شيفروليه أوبتراتتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، الأولى بسعر أقل من 200 ألف جنيه، أما الثلاثة الأخرى بهذه الأسعار:الفئةالسعر بالجنيه المصريComfort w Accessories - A/T203,300Luxury - A/T212,400Luxury w Accessories - A/T218,000وتأتي شيفروليه أوبترا موديل 2021 بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم دوران 147 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.هيونداي أكسنت RBوتتوفر سيارات هيونداي أكسنت RB المجمعة محلياً موديل 2021 في السوق المصري بأربعة فئات أسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريGL205,900SR216,900DAB -ABS221,900Highline241,900وتأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 125 حصان، وأقصى عزم دوران 156 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.فيات تيبووتتوفر فيات تيبو موديل 2021 في السوق المصري، بأربع فئات، تأتي الفئات الثلاثة الأخيرة منها بسعر أعلى من 200 ألف جنيه وهي كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريPACK 2 M/T206,900Pack 1 Entry A/T252,900PACK 2 MID A/T294,900يأتي محرك فيات تيبو المانويال بأربع اسطوانات بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وناقل حركة يدوي سداسي السرعات، أما محرك من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وقوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 152 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.إم جي 5تتوفر MG5 موديل 2021 في مصر بثلاث فئات أسعارها ما بين 200 و 300 ألف جنيه، وهي كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريClassic216,990Comfort237,990Luxury254,990تأتي إم جي 5 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان بمحرك سعته 1500 سي سي، قوته 120 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك.هيونداي النترا HDوتتوفر سيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً موديل 2021 في السوق المصري بخمس فئات، أسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريGL Tinted Glass234,900GL SR Tinted Glass241,900GL SR Tinted Glass - Alloy247,900GL 2 ABD - ABS - Tinted Glass254,900GL Highline Tinted Glass262,900هيونداي أكسنت HCIوتتوفر هيونداي أكسنت HCI مودي 2021 في السوق المصري بأربع فئات، تقع جميعها في الفئة السعرية ما بيسن 200 و 300 ألف جنيه، وأسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريSmart255,000Smart Fun275,000Smart Safety275,000Smart Plus295,000تأتي هيوندل أكسنت HCI بمحرك سعته 1400 سي سي، يعمل بقوة 99 حصان، وأقصى عزم دوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.نيسان سنتراوتتوفر سنترا موديل 2021 في السوق امصري بثلاث فئات أسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريBase Line266,000High Line284,000SV299,000تأتي نيسان سنترا بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 118 حصان، وأقصى عزم دوران 154 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك cvt.رينو ميجانوتتوفر رينو ميجان موديل 2021 بأربعة فئات، تأـي الفئة الأولى منها بسعر أقل من 300 ألف جنيه وأكثر من 200 ألف وهي :الفئةالسعر بالجنيه المصريE2273,000وتأتي رينو ميجان بأربعة فئات، الفئة الأولى والثانية و الثالثة بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك CVT، أما الفئة الرابعة تأتي بمحرك 1200 سي سي تربو، و ناقل حركة أوتوماتيك7 سرعات.إم جي 6أما MG6 موديل 2021 فتتوفر في مصر بأربعة فئات، تأتي الفئة الأولى والثانية بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وأسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريStandard284,990Comfort299,990وتأتي إم جي 6 التي تنتمي لفئة السيارت السيدان بمحرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، قوته 169 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.تويوتا كورولاوأخيراً تتوفر تويوتا كورولا ذات ناقل احركة اليدوي في السقو المصري بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وهي:الفئةالسعر بالجنيه المصريBasic - M/T290,000



















