سيارات سيدان بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه في السوق المصري
عند شراء سيارة جديدة يحدد المستهلك الفئة السعرية للسيارة التي يستهدفها بناءاً على ميزانيته الخاصة، ويستهدف الكثير من المستهلكين في مصر شراء سيارات سيدان تقع في الفئة السعرية ما بين 200 و 300 ألف جنيه، ويرصد "عالم السيارات" السيارات السيدان المتوفرة في السوق المصري وتقع في هذه الفئة السعرية، وهي كالتالي:
شيري أريزو 5
تتوفر شيري أريزو 5 في السوق المصري بأربعة فئات، وتأتي الفئة الأخيرة منها بسعر:
HIGH LINE – AT
202,900
وتأتي أريزو بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، وحد أقصى للدوران 114 نيوتن، وسعة خزان الوقود 48 لتر، وتأتي الفئة الأولى من أريزو بمحرك ذو ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أما فئة الأتوماتيك الأساسية والهاي لاين تأتي بناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات.
رينو لوجان
تبدأ الفئة الرابعة من رينو لودان موديل 2021 بسعر 203,000، وتتوفر لوجان موديل 2021 في مصر بستة فئات مختلفة، وهذه أسعار الفئات التي تقع بين 200 و 300 ألف جنيه:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
E2 - A/T
203,000
E3 - A/T
216,000
E3 - A/T
229,500
وتأتي رينو لوجان الأوتوماتيك بمحرك سعته 1600 سي سي، يعمل بقوة 110 حصان، وأقصى عزم للدوران 148 نيوتن/ متر، كتصل بناقل حركة أوتوماتيك.
نيسان صني
تبدأ نيسان صني الأوتوماتيك بسعر أعلى من 200 أالف جنيه وتنتهي عند الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وهذه أسعارها بالسوق المصري:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Base - A/T
201,000
Mid - A/T
214,500
Super Saloon - A/T
225,500
وتأتي سيارة نيسان صني بمحرك سعته 1500 سي سي، يعمل بقوة 108 حصان، وأقصى عزم للدوران 134 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك للفئات الثلاثة الأخيرة، ويدوي للفئة الأولى فقط الأقل من 200 ألف جنيه.
شيفروليه أوبترا
تتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، الأولى بسعر أقل من 200 ألف جنيه، أما الثلاثة الأخرى بهذه الأسعار:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Comfort w Accessories - A/T
203,300
Luxury - A/T
212,400
Luxury w Accessories - A/T
218,000
وتأتي شيفروليه أوبترا موديل 2021 بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم دوران 147 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
هيونداي أكسنت RB
وتتوفر سيارات هيونداي أكسنت RB المجمعة محلياً موديل 2021 في السوق المصري بأربعة فئات أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
GL
205,900
SR
216,900
DAB -ABS
221,900
Highline
241,900
وتأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 125 حصان، وأقصى عزم دوران 156 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
فيات تيبو
وتتوفر فيات تيبو موديل 2021 في السوق المصري، بأربع فئات، تأتي الفئات الثلاثة الأخيرة منها بسعر أعلى من 200 ألف جنيه وهي كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
PACK 2 M/T
206,900
Pack 1 Entry A/T
252,900
PACK 2 MID A/T
294,900
يأتي محرك فيات تيبو المانويال بأربع اسطوانات بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وناقل حركة يدوي سداسي السرعات، أما محرك من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وقوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 152 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
إم جي 5
تتوفر MG5 موديل 2021 في مصر بثلاث فئات أسعارها ما بين 200 و 300 ألف جنيه، وهي كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Classic
216,990
Comfort
237,990
Luxury
254,990
تأتي إم جي 5 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان بمحرك سعته 1500 سي سي، قوته 120 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك.
هيونداي النترا HD
وتتوفر سيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً موديل 2021 في السوق المصري بخمس فئات، أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
GL Tinted Glass
234,900
GL SR Tinted Glass
241,900
GL SR Tinted Glass - Alloy
247,900
GL 2 ABD - ABS - Tinted Glass
254,900
GL Highline Tinted Glass
262,900
هيونداي أكسنت HCI
وتتوفر هيونداي أكسنت HCI مودي 2021 في السوق المصري بأربع فئات، تقع جميعها في الفئة السعرية ما بيسن 200 و 300 ألف جنيه، وأسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Smart
255,000
Smart Fun
275,000
Smart Safety
275,000
Smart Plus
295,000
تأتي هيوندل أكسنت HCI بمحرك سعته 1400 سي سي، يعمل بقوة 99 حصان، وأقصى عزم دوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
نيسان سنترا
وتتوفر سنترا موديل 2021 في السوق امصري بثلاث فئات أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Base Line
266,000
High Line
284,000
SV
299,000
تأتي نيسان سنترا بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 118 حصان، وأقصى عزم دوران 154 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك cvt.
رينو ميجان
وتتوفر رينو ميجان موديل 2021 بأربعة فئات، تأـي الفئة الأولى منها بسعر أقل من 300 ألف جنيه وأكثر من 200 ألف وهي :
الفئة
السعر بالجنيه المصري
E2
273,000
وتأتي رينو ميجان بأربعة فئات، الفئة الأولى والثانية و الثالثة بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك CVT، أما الفئة الرابعة تأتي بمحرك 1200 سي سي تربو، و ناقل حركة أوتوماتيك7 سرعات.
إم جي 6
أما MG6 موديل 2021 فتتوفر في مصر بأربعة فئات، تأتي الفئة الأولى والثانية بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وأسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Standard
284,990
Comfort
299,990
وتأتي إم جي 6 التي تنتمي لفئة السيارت السيدان بمحرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، قوته 169 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.
تويوتا كورولا
وأخيراً تتوفر تويوتا كورولا ذات ناقل احركة اليدوي في السقو المصري بسعر أقل من 300 ألف جنيه، وهي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Basic - M/T
290,000
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