تأكد غياب محمد هانى نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواجهة توجو المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.
ويعانى محمد هانى من جزع بسيط فى الرباط الخارجى للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس والتى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.
ويعد الجزع الذى تعرض له محمد هانى من الدرجة الأولى وليس قويا ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.
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التعليقات على هل يغيب عن مواجهة الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد هانى نجم الأهلى مع منتخب مصر
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