4 خطوات لرفع كفاءة محرك سيارتك

يعد محرك السيارة بمثابة القلب النابض في جسم الإنسان، فكلما زادت السعة المتاحة لاحتراق البنزين، زادت القوة التي يمكن توليدها من المحرك، كما أن زيادة عدد الأسطوانات، تنعكس إيجابيا على قوة أداء المحرك.
لذلك يسعى عشاق القيادة، لامتلاك سيارة مزودة بمحرك يضمن أقصى درجات القوة والكفاءة، وهو أمر لا يتحقق إلا بطريقتين: الأولى هي شراء سيارة فارهة، ولكن ستدفع في هذه الحالة أموالاً طائلة.
أما الطريقة الثانية، فهي اتباع هذه النصائح للحصول على أفضل أداء لمحرك سيارتك:
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