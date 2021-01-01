

4 خطوات لرفع كفاءة محرك سيارتك 4 خطوات لرفع كفاءة محرك سيارتك

يعد محرك السيارة بمثابة القلب النابض في جسم الإنسان، فكلما زادت السعة المتاحة لاحتراق البنزين، زادت القوة التي يمكن توليدها من المحرك، كما أن زيادة عدد الأسطوانات، تنعكس إيجابيا على قوة أداء المحرك.









لذلك يسعى عشاق القيادة، لامتلاك سيارة مزودة بمحرك يضمن أقصى درجات القوة والكفاءة، وهو أمر لا يتحقق إلا بطريقتين: الأولى هي شراء سيارة فارهة، ولكن ستدفع في هذه الحالة أموالاً طائلة.



أما الطريقة الثانية، فهي اتباع هذه النصائح للحصول على أفضل أداء لمحرك سيارتك:

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1- الاهتمام بفلتر الهواء، وتغييره في حالة تلفه، حيث إنه المسئول عن دخول الهواء للمحرك مما يعمل على زيادة معدل الاحتراق الداخلي ومنح قوة أكبر للمحرك.2- الاهتمام بنظام العادم «الشكمان»، لأنه المسئول عن نقل الغازات الناتجة عن احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة، وهذا سيؤدي الى أداء أفضل للمحرك.3- التخلص من الأوزان الزائدة في الصندوق الخلفي للسيارة، فكلما زاد الوزن أثر ذلك على أداء المحرك.4- استبدال الإطارات المعدنية بأخرى أقل وزنا، واستبدال غطاء المحرك المعدني بآخر من المايكرو فايبر، فإن ذلك يؤثر بشكل ملحوظ في أداء سيارتك.