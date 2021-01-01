قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، إن كل دواء هو مادة كيميائية، وكل مادة كيميائية سامة، ولكن هناك جوانب مفيدة بها، ولذلك يجب أن تأخذ تلك الجرعات بشكل محسوب، وذلك من خلال الإشراف الطبي.
وأوضح عبد المقصود، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض أنواع الفيتامينات يجب ألا يتم استخدامها إلا تحت إشراف الطبيب، موضحًا أن تناول أقراص الفيتامينات مرة في اليوم لا تسبب مشكلة، ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشكلات.
وأضاف أن جرعات حقن الفيتامينات في منتهى الخطورة، ويجب أن تكون تحت إشراف الطبيب، وكذلك المضادات الحيوية، وشدد على مجموعة من الفيتامينات في عدم تناولها بشكل عشوائي، خاصة فيتامين "أ" و"د" و"K"، معقبا: "دول بذات مينفعش يتاخدوا بمزاجك".
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التعليقات على طبيب يحذر من تناول نوع معين من الفيتامينات
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