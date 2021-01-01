

ما الاشتراطات التي يجب توافرها للمشاركة بمزاد سيارات جمارك الإسكندرية المقبل؟ ما الاشتراطات التي يجب توافرها للمشاركة بمزاد سيارات جمارك الإسكندرية المقبل؟

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، مزادًا علنيًا يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الجاري لبيع سيارات تابعة لجمارك مرفأ الإسكندرية والسلوم البحري.



ومن المقرر بحسب المعلن من قبل اللجنة المشرفة على المزاد والمنشور بكراسة المواصفات والشروط، أن يتم طرح 97 لوط سيارة وارد الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك.



ويضم المزاد سيارات تحمل علامات تجارية أبرزها كرايسلر وفولفو ومرسيدس وكيا وفولكس فاجن وبي إم دبليو وجاجوار وتويوتا وبورش وغيرها من السيارات.

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وتتيح الهيئة معاينة السيارات المطروحة بالمزاد داخل ساحات جمارك الإسكندرية والسلوم خلال أيام وساعات العمل الرسمية، ويمكن للراغب في دخول المزاد اصطحاب فني أثناء المعاينة.وأفادت الهيئة أنه على الراغبين في المشاركة بالمزاد الذي سينعقد في الثانية عشرة ظهرًا بالقاعة الملحقة بالنادي المصري القاهرة الكائن أمام وحدة مرور عين الصيرة في حي مصر القديمة بالقاهرة، استيفاء الآتي:أولاً: شراء كراسة الشروط، علمًا بأن قيمتها 400 جنيه ولا تسترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.ثانيًا: سداد قيمة المبلغ التأميني وقدره 10 آلاف جنيه "تسترد في حال لم يحالف المشترك بالمزاد شراء إحدى السيارات المطروحة للبيع".ثالثًا: المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.رابعًا: تسديد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.يشار إلى أن من يرسو عليه العطاء يتم الترخيص له إذا كانت السيارة قابلة للترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 692 لعام 2019، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص إذا كانت السيارة قابلة للترخيص.​