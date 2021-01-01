كشفت كيا عن الجيل الرابع الجديد كلياً من سيارتها سورينتو 2021 بتصميم جديد كلياً، حيث حصلت على شبك أمامي قوي أعيد تصميمه يدمج المصابيح الأمامية الجديدة العدوانية بشكل مثالي، وتتوفر السيارة إما بخمسة مقاعد أو سبعة مقاعد، كما أنها أصبحت أقوى وأخف وزناً من الأجيال السابقة، بينما تعد الشركة بأن تكون أكثر سياراتها عالية التقنية على الإطلاق.
يُذكر أنه تم تحديث خيارات المحرك أيضاً حيث ننزفر السيارة بخيارين هجينين للمرة الاولى والتي تشتمل على محرك سمارت ستريم سعة 1.6 لتر توربو مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 227 حصان، وستتوفر السيارة في النصف الأول من 2021 بمحرك هجين بالقابس أكثر قوة سيستخدم نفس محرك T-GDi سعة 1.6 لتر يقترن بمحرك كهربائي قوي يُنتج 66.9 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 262 حصان ونطاق كهربي نقي يصل إلى 48 كم.
ولاستيعاب هذه المحركات، استخدمت سورينتو منصة هيونداي كيا N3 المُطورة حديثاً والتي تُستخدم أيضاً في الجيل الثامن من هيونداي سوناتا، والجيل الرابع من سنتافي، وتوفر المنصة تصميماً مرناً يدمج البطاريات وخزان الوقود والمحرك الكهربائي في هيكل السيارة مع زيادة المساحات الداخلية أيضاً.
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التعليقات على نظرة على منصة ومحرك كيا سورينتو 2021 الهايبرد بالقابس
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