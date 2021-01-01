أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى بقيادة المستشار مرتضى منصور لن يتم اتخاذ قرار ضده بترك منصبه قبل يوم 27 نوفمبر الجاري نظرا لانشغال الفريق الأبيض بخوض نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلى.
ويلتقى الزمالك مع الأهلى 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة، فى قمة مصرية إفريقية ستكون من العيار الثقيل نظرا لامتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين على الإطلاق.
وتحدث أحمد شوبير عن التطورات الأخيرة بشأن أزمات الزمالك الإدارية عبر برنامجه الإذاعي قائلا "الزمالك يعيش حالة من الهدوء والاستقرار ولن يُحل مجلس إدارته قبل الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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التعليقات على هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شوبير يحسم الجدل
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