فتة شيش طاووق على طريقة الشيف توتا مراد |فيديو

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صورة الخبر: فتة شيش طاووق
فتة شيش طاووق

قدمت الشيف توتا مراد ، اليوم، الاحد، طريقة عمل فتة الشيش طاووق ، خلال برنامج "سفرة وطبلية".

مقادير فتة الشيش طاووق:
نصف كيلو وراك مخلية
فلفل الوان
بصل مكعبات
لبن رايب
لح وفلفل
عصير ليمون
بصل وثوم بودر
بابريكا
صلصة طماطم
بهارات فراخ
دبس رمان
زيت
فحم
صوص الفتة
زبادي+ طحينة
مايونيز + ثوم مفروم
خل + عصير ليمون
سماق + بقدونس مفروم

ولمعرفة المزيد عن طريقة وصفة ، فتة الشيش طاووق ..شاهدي الفيديو

المصدر: سفرة وطبلية

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