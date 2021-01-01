قدمت الشيف توتا مراد ، اليوم، الاحد، طريقة عمل فتة الشيش طاووق ، خلال برنامج "سفرة وطبلية".
مقادير فتة الشيش طاووق:
نصف كيلو وراك مخلية
فلفل الوان
بصل مكعبات
لبن رايب
لح وفلفل
عصير ليمون
بصل وثوم بودر
بابريكا
صلصة طماطم
بهارات فراخ
دبس رمان
زيت
فحم
صوص الفتة
زبادي+ طحينة
مايونيز + ثوم مفروم
خل + عصير ليمون
سماق + بقدونس مفروم
ولمعرفة المزيد عن طريقة وصفة ، فتة الشيش طاووق ..شاهدي الفيديو
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التعليقات على فتة شيش طاووق على طريقة الشيف توتا مراد |فيديو
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