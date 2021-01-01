فتة شيش طاووق على طريقة الشيف توتا مراد |فيديو



فتة شيش طاووق فتة شيش طاووق

قدمت الشيف توتا مراد ، اليوم، الاحد، طريقة عمل فتة الشيش طاووق ، خلال برنامج "سفرة وطبلية".



مقادير فتة الشيش طاووق:

نصف كيلو وراك مخلية

فلفل الوان

بصل مكعبات

لبن رايب

لح وفلفل

عصير ليمون

بصل وثوم بودر

بابريكا

صلصة طماطم

بهارات فراخ

دبس رمان

زيت

فحم

صوص الفتة

زبادي+ طحينة

مايونيز + ثوم مفروم

خل + عصير ليمون

سماق + بقدونس مفروم



ولمعرفة المزيد عن طريقة وصفة ، فتة الشيش طاووق ..شاهدي الفيديو

