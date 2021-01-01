

من المطبخ الإيطالى.. طريقة عمل «تورتيلا دجاج» من المطبخ الإيطالى.. طريقة عمل «تورتيلا دجاج»

يعتبر المطبخ الإيطالى من أكثر المطابخ التى تحظى بشهرة عالمية، حيث يتسم بالمذاق الشهى، وسهولة التحضير.



فى هذا التقرير نقدم وصفة سهلة لـ"تورتيلا الدجاج" وفقًا لما ذكره موقع "justfood" الخاص بالطبخ.



مكونات تورتيلا دجاج:

3 خبز التورتيلا

10 جرامات صلصة البيستو

200 جرام فيليه صدر الدجاج

80 جرام طماطم

50 جرام افوكا

20 جرام جبنة بروفولون

فلفل أسود.

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طريقة تحضير صلصة البيستو:2 فص ثوم60 جرام صنوبر100 جرام أوراق الحبقنصف كوب زيت زيتون75 جرام جبنة بارميزانملح وفلفل.طريقة التحضير:لعمل صلصة البيستو أضيفي أوراق الحبق والجبن البارميزان وزيت الزيتون والصنوبر والملح والفلفل واخلطيهم معا في الخلاط جيدًا.قطعي الطماطم والأفوكا شرائح وصدر الدجاج.احضري مقلاة وضعي زيت الزيتون واقلي صدور الدجاج.احضري خبز التورتيلا وضعي الصلصة وشرائح الأفوكا والطماطم والدجاج المقلي وجبن بروفولون.حمصيهم قليلًا من 4 -5 دقائق وقدميهم في طبق التقديم مع صلصة البيستو وزينيهم بالحبق.