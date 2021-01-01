

لما الشتا يدق البيبان.. أشهر 5 حيل لربات البيوت المصرية لمواجهة لسعات البرد لما الشتا يدق البيبان.. أشهر 5 حيل لربات البيوت المصرية لمواجهة لسعات البرد

مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة لسعات البرد الليلة، بدأت ربات البيوت فى مصر تتخذ تدابيرها الموسمية لتوفير التدفئة فى البيت بعيدًا عن المدفأة التى قد تكلف الميزانية الكثير من استهلاك الكهرباء، وتكون أحيانًا غير آمنة خاصة في وجود أطفال فى المنزل، لذلك تحضر الأمهات لوازم استقبال الشتاء التى يمكن أن تجدها فى غالبية البيوت المصرية وتضفى طابعًا حميميًا على البيت.



أولا مشمع الشبابيك:



تقوم ربة المنزل بمساعدة زوجها في تثبيت بعض أفرخ المشمع البلاستيك على الشبابيك الخشبية، لتجنب تسرب الهواء البارد من الشيش والزجاج أو حتى تسرب رذاذ المطر.



ثانيا حافظة السجاجيد:

لا تستغنى ربة المنزل عن حافظة السجاجيد، خاصة فى فصل الشتاء فبينما تلجأ الكثيرات لإزالة مفروشات الأرضية خلال الصيف للحفاظ عليها وتخفيف الحر، تفرشها فى الشتاء لمنح أهل البيت المزيد من الدفء، وتتم إضافة حافظة السجاد للحفاظ على نظافة السجادة ولزيادة التدفئة.

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ثالثا تبخير وتهوية المنزل:حيلة قديمة قامت بها الجدات منذ سنوات طويلة، ولا تزال بعض ربات البيوت تتمسك بها، وهى الاستيقاظ في الصباح الباكر وفتح نوافذ البيت للسماح بخروج الرطوبة ودخول أشعة الشمس والهواء الجاف، ثم تبخر البيت وتغلق النوافذ والشرفات قبل حلول الليل للاحتفاظ بالدفء فى البيت.رابعا تغيير الستائر:من المعروف في المواسم خاصة في تغيير فصول السنة تسعى ربة البيت الى تغيير بعض الديكورات، لكن في فصل الشتاء لا يكون مجرد تغييرا لستائر فحسب، بل تستبدل الستائر الرقيقة المصنعة من الشيفون والحرير الخفيف لستائر أثقل وأكثر كثافة تصنع من الجوخ والكتان فتعطي شعورًا بالدفء.خامسا تحضير مشروبات الشتاء:تستعد الام في ذلك الوقت بتنسيق ميزانيتها لتجهيز وتحضير مشروبات فصل الشتاء من منتجات مثل الكاكاو والسحلب واليانسون والمُغات بالسمن، بالإضافة لمأكولات فصل الشتاء من بطاطا وعدس وقرنبيط الاكلات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. وتفضل إعداد الأكلات التى تتطلب استخدام الفرن لتدفئة البيت بالكامل.