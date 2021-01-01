مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة لسعات البرد الليلة، بدأت ربات البيوت فى مصر تتخذ تدابيرها الموسمية لتوفير التدفئة فى البيت بعيدًا عن المدفأة التى قد تكلف الميزانية الكثير من استهلاك الكهرباء، وتكون أحيانًا غير آمنة خاصة في وجود أطفال فى المنزل، لذلك تحضر الأمهات لوازم استقبال الشتاء التى يمكن أن تجدها فى غالبية البيوت المصرية وتضفى طابعًا حميميًا على البيت.
أولا مشمع الشبابيك:
تقوم ربة المنزل بمساعدة زوجها في تثبيت بعض أفرخ المشمع البلاستيك على الشبابيك الخشبية، لتجنب تسرب الهواء البارد من الشيش والزجاج أو حتى تسرب رذاذ المطر.
ثانيا حافظة السجاجيد:
لا تستغنى ربة المنزل عن حافظة السجاجيد، خاصة فى فصل الشتاء فبينما تلجأ الكثيرات لإزالة مفروشات الأرضية خلال الصيف للحفاظ عليها وتخفيف الحر، تفرشها فى الشتاء لمنح أهل البيت المزيد من الدفء، وتتم إضافة حافظة السجاد للحفاظ على نظافة السجادة ولزيادة التدفئة.
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التعليقات على لما الشتا يدق البيبان.. أشهر 5 حيل لربات البيوت المصرية لمواجهة لسعات البرد
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