تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 15-11-2020، والتي جاءت كالتالي:-
الطماطم 3.5-7.5جنيه.
البطاطس 1.3- 2.5 جنيه.
الملوخية 2-3 جنيهات .
الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.
البسلة 10-14 جنيها.
الكوسة 2.5 - 5 جنيهات.
الخيار البلدى 1.75- 2.75 جنيه.
الخيار الصوب 3-5 جنيهات.
البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه.
البصل الأبيض 5-6.5 جنيه.
الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.
الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات.
الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.
الجزر 3 - 5 جنيهات.
الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.
الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.
الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.
البطاطا 1.5- 2 جنيه.
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