تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد

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تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 15-11-2020، والتي جاءت كالتالي:-

الطماطم 3.5-7.5جنيه.

البطاطس 1.3- 2.5 جنيه.

الملوخية 2-3 جنيهات .

الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.

البسلة 10-14 جنيها.

الكوسة 2.5 - 5 جنيهات.

الخيار البلدى 1.75- 2.75 جنيه.

الخيار الصوب 3-5 جنيهات.

البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه.

البصل الأبيض 5-6.5 جنيه.

الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.

الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات.

الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.

الجزر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.

الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.

البطاطا 1.5- 2 جنيه.

المصدر: اليوم السابع

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