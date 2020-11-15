كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 15-11-2020، والتي جاءت كالتالي:- الطماطم 3.5-7.5جنيه. البطاطس 1.3- 2.5 جنيه. الملوخية 2-3 جنيهات . الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. البسلة 10-14 جنيها. الكوسة 2.5 - 5 جنيهات. الخيار البلدى 1.75- 2.75 جنيه. الخيار الصوب 3-5 جنيهات. البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض 5-6.5 جنيه. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات. الجزر 3 - 5 جنيهات. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه. البطاطا 1.5- 2 جنيه.

تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد

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