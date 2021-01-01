حققت منصة البث التليفزيونى، قناة ديزنى بلس Disney Plus ، والمنافسة لخدمات لنتفليكس، و Apple TV+ ، إلى أكثر من 73.7 مليون مشترك فى بداية شهر أكتوبر الماضى، حيث تمثل بذلك قفزة قياسية بالنسبة لأرباح الشركة التى كان عدد مستخدميها، 60.5 مليون مشترك فى شهر أغسطس الماضى.
وبحسب مجلة Variety الأمريكية فإن خدمة ديزنى بلس تعد منصة البث التلليفزيونية الأكثر ارتفاعا من حيث عدد المستخدمين والمشتركين منذ إطلاقها فى أواخر العام الماضى، حيث وصلت إلى يونيو الماضى إلى 35.5 مليون مشترك.
وقالت شركة ديزنى إنها حققت إيرادات على المستوى الدولى وصلت إلى نسبة 41% ب 4.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى والمنتهى فى شهر سبتمبر، حيث انخفضت خسارة الشركة بسبب قناة ديزنى بلس وعدد من الخدمات الأخرى من 751 مليون دولار إلى 580 مليون دولار.
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التعليقات على ديزنى بلس تحقق ما لم تحققه نتفليكس فى 10 سنوات وتصل لـ 73.7 مليون مشترك
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