يحيي العالم يوم 15 نوفمبر من كل عام، "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق"، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الحياه ليست جزءا من السيارة".
ويركز هذا الموضوع على الهدف 3 من الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق والمركبات الأكثر أمانا. وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة على عكس ذلك، ما زال نوع التنقل على الطرق في جميع أنحاء العالم يعزز عددا لا يحتمل من الوفيات والإصابات الخطيرة والأمراض كل عام، كنتيجة مباشرة لحوادث المرور ومن تلوث الهواء.
كشف الدكتور حسن حسني استشارى مخ واعصاب لـ صدى البلد عن بعض الأمراض المزمنة التى تمنع من القيادة وهى:
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التعليقات على في اليوم العالمي لحوادث الطرق.. 5 مرضى ممنوعون من القيادة
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