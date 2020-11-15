

اليوم .. بدء تطبيق المرحلة الأول للفاتورة الإلكترونية اليوم .. بدء تطبيق المرحلة الأول للفاتورة الإلكترونية

تبدأ وزارة المالية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15-11-2020؛ تفعيل المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية.



وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ في تصريحات له، أن تلك المنظومة تسعى لإرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.



ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت ٣٠ يونيه الماضى.

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وكشف عن تنظيم احتفالية كبرى خلال الشهر الجاري؛ لتكريم بعض الشركات وبحضور الشركات التى أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.أضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية.وأوضح أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ١٣٤ شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.وأصدر الوزير تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط للفاتورة الإلكترونية، مثَّمنًا جهود اللجان المختصة التى واصلت الليل بالنهار لسرعة إنجار الخطوات الأولى التي تهدف إلى تفعيل الفاتورة الإلكترونية والمنظومة المميكنة.كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.