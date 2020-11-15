أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 15-11-2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، بدون أي تغيير بالبنوك المصرية لليوم الرابع علي التوالي.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
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