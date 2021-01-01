الزمالك يطالب اتحاد الكرة بسرعة تحديد ملعب مباراة نادي مصر في الكأس



كأس مصر كأس مصر

طالب مسؤولو نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة تحديد ملعب مباراة الفريق أمام نادي مصر.



ويخوض الزمالك مباراة نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي ستقام يوم 21 نوفمبر الجاري.



وكان مسؤولو الجبلاية أخطروا الجهاز الإداري للزمالك بصورة ودية بإقامة مباراة نادي مصر في الكأس يوم 21 من الشهر الجاري.

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ويترقب مسؤولو الزمالك تحديد مسؤولي اتحاد الكرة لملعب المباراة كي يتسنى للجهاز الفني تحديد موعد معسكر الفريق استعدادا لمواجهة دور الثمانية لكأس مصر.