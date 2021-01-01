أهمها الرسم.. عميد آداب القاهرة يكشف الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية

كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية آداب القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بين الطلاب خلال اليوم الدراسى، وذلك بعد إطلاق جامعة القاهرة أكبر مسابقات للأنشطة الطلابية أونلاين.
وقال "شريف" خلال تصريح لصدى البلد، إن نشاط الرسم متاح، فالكلية تقوم بعمل مسابقات بين الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى نشاط الكشافة ما زال مستمرا بالكلية.
وكان قد صرح الدكتور شريف كامل، أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية.
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