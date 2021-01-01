عميد آداب القاهرة: عقد امتحان الميدتيرم بنظام البابل شيت

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صورة الخبر: كلية الآداب بجامعة القاهرة
كلية الآداب بجامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة عقد امتحان الميدتيرم للطلاب بالكلية.

وقال عميد الكلية، في تصريح لصدى البلد، إن جزءا من الامتحانات سيكون اونلاين والجزء الاخر سيكون داخل الكلية بنظام "البابل شيت"، لافتا إلى أن الكلية ستطبق كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى بين الطلاب والتعقيم والتطهير للمدرجات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وكان قد صرح الدكتور شريف كامل، بأن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية.

وأكد "كامل" أن هناك تشديدات من جانب الكلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقسيم الطلاب على مجموعات، وكذلك استخدام بوابات التعقيم والكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

المصدر: elbalad

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