وزير التعليم: مسموح لطلاب الثانوي بدخول الامتحان بنسخ ورقية من الكتب المدرسية القديمة



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر تطبيق واتس اب نصه كالتالي : هل يمكن ان يسمح لطلاب المرحلة الثانوية بإصطحاب طبعة قديمة للكتاب المدرسي أو نسخة مصورة ومطبوعة على حسابهم داخل لجنة الامتحان المنعقد هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ، بدلا من الاستعانة في الامتحان بالنسخة الالكترونية الموجودة على التابلت؟



ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع الاستفسار و الرد عليه عبر جروب معلمي البحر الأحمر حيث قال : نعم ممكن اصطحاب نسخ ورقية من الكتب المقررة القديمة.



وكان قد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم طباعة أي نسخ ورقية من الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، على اعتبار أن جميع طلاب المرحلة الثانوية هذا العام معهم أجهزة تابلت من وزارة التربية والتعليم متاح عليها كافة مصادر التعلم في صورة رقمية وتفاعلية تغنيهم عن طباعة الكتب الورقية التي تكلف الوزارة ملايين الجنيهات ، لافتًا إلى أنه لو كانت الوزارة طبعت الكتب لطلاب المرحلة الثانوية رغم توفير التابلت والمصادر الالكترونية المتعددة ، كان ذلك سيعتبر إهدارا للمال العام.

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جدير بالذكر ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يحرص بين الحين والاخر على الرد على استفسارات الجميع عبر جروبات الواتس اب والفيس بوك ، كما يتفاعل مع متابعيه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، في محاولة منه لوقف أي جدل ونفي اي اخبار مغلوطة ومحاربة الشائعات التي تشعل السوشيال ميديا بين الحين والاخر منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021.