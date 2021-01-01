تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر تطبيق واتس اب نصه كالتالي : هل يمكن ان يسمح لطلاب المرحلة الثانوية بإصطحاب طبعة قديمة للكتاب المدرسي أو نسخة مصورة ومطبوعة على حسابهم داخل لجنة الامتحان المنعقد هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ، بدلا من الاستعانة في الامتحان بالنسخة الالكترونية الموجودة على التابلت؟
ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع الاستفسار و الرد عليه عبر جروب معلمي البحر الأحمر حيث قال : نعم ممكن اصطحاب نسخ ورقية من الكتب المقررة القديمة.
وكان قد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم طباعة أي نسخ ورقية من الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، على اعتبار أن جميع طلاب المرحلة الثانوية هذا العام معهم أجهزة تابلت من وزارة التربية والتعليم متاح عليها كافة مصادر التعلم في صورة رقمية وتفاعلية تغنيهم عن طباعة الكتب الورقية التي تكلف الوزارة ملايين الجنيهات ، لافتًا إلى أنه لو كانت الوزارة طبعت الكتب لطلاب المرحلة الثانوية رغم توفير التابلت والمصادر الالكترونية المتعددة ، كان ذلك سيعتبر إهدارا للمال العام.
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التعليقات على وزير التعليم: مسموح لطلاب الثانوي بدخول الامتحان بنسخ ورقية من الكتب المدرسية القديمة
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