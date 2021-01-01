الصحة: حصيلة إصابات كورونا بعد انطلاق العام الدراسى هى نفسها قبل بدء الدراسة



وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

قالت وزارة الصحة والسكان أن حصيلة اصابات كورونا بعد انطلاق العلام الدراسى بين الأطفال هى نفسها قبل بدء الدراسة بمعنى أنه لا يوجد إصابات كبيرة بكورونا بين تلاميذ المدارس.







وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان: "طبيعى أن يكون هناك إصابات يومية وجديدة بكورونا فلازال الفيروس فى العالم ولم تعلن دولة تخلصها منه مطلقا وتابعت: "لدينا اصابات بين الطلاب لكنها بسيطة والأطفال أقل عرضة للاصابة لكن هناك تشديدات على الذين يديرون العملية التعليمية بارتداء الكمامة".

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وأوضحت المصادر، أن خطط مكافحة العدوى بالمدارس مستمرة ويتم ترصد أى وباء ومتابعة الحالات المرضية وتتبع المخالطين للحالات المصابة بكورونا.يشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.