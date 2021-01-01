شاهد .. فضائح الأسرة الحاكمة بالدوحة.. قتل وتحرش ومخدرات جرائم شقيق تميم



فضائح الأسرة الحاكمة بالدوحة فضائح الأسرة الحاكمة بالدوحة

تعددت فضائح أسرة تميم بن حمد وفسادها ما أثار الجدل فى العالم، وآخرها فضيحة الأخ غير الشقيق لتميم، خالد بن حمد آل ثانى، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.





وكشف تقرير بالفيديو، عن فساد تنظيم الحمدين القطري وفضائحهم في دول العالم، والتى كان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.



وأضاف التقرير أن تنظيم الحمدين الإرهابي، تورط في العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه في تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.

