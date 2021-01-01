يؤدي تناول بذور الكتان إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، و أن الفوائد تكون أكبر مع بذور الكتان الكاملة وعند استخدامها لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ويبدو أيضًا أن بذور الكتان تعمل بشكل أفضل مع الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذي لا يتم التحكم فيه جيدًا.
ووفقا لما ذكره موقع " webmd" أن تناول بذور الكتان عن طريق الفم يساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار").. لكنه غير مثبت أن تناول بذور الكتان له دور في تحسين مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد").
ضغط الدم مرتفع
قد يؤدي تناول بذور الكتان إلى تقليل ضغط الدم بشكل طفيف لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، لكن من غير الواضح أي شكل أو جرعة من بذور الكتان تعمل بشكل أفضل.
ألم الثدي
تناول مافن بذور الكتان يوميًا لمدة 3 أشهر أو تناول مسحوق بذور الكتان يوميًا لمدة شهرين يقلل من آلام الثدي التي تحدث في بداية الدورة الشهرية.
بدانة
تساعد بذور الكتان في تقليل وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ، وحجم الخصر لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويبدو أن تناول 30 جرامًا على الأقل من بذور الكتان يوميًا لمدة 12 أسبوعًا على الأقل يعمل بشكل أفضل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علاج ألم الثدي والسكري.. أبرز فوائد بذور الكتان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق