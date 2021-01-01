

تُجار السيارات: ظاهرة "الأوفر برايس" تُطبق على 90% من سيارات السوق المصري تُجار السيارات: ظاهرة "الأوفر برايس" تُطبق على 90% من سيارات السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية تطبيق ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الطرازات، الأمر الذي يعني بيع السيارة للعميل بزيادة عن السعر الرسمي بحُجة نقصها في المخازن.



وفي هذا السياق قال منتصر زيتون، عضو رابطة تُجار السيارات، إن "الأوفر برايس" نال 90% من سيارات السوق المصري، لافتًا أن تلك الظاهرة تفاقمت بشكل ملحوظ مؤخرًا.



وأشاد زيتون بموقف بعض وكلاء السيارات الذي حذر خلاله من التعامل مع الموزعين والتُجار ممن يفرضوا على العملاء "أوفر برايس" لسياراتهم، مؤكدًا أن القضاء على الظاهرة يتطلب العديد من الجهود من قِبل جميع الأطراف المعنية في سوق السيارات المصري، ولا تقتصر فقط على وكيل واحد فحسب.

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وعن السيارات التي يُفرض عليها "الأوفر برايس" في الوقت الحالي أشار عضو رابطة تُجار السيارات أن أوبل أسترا في مقدمتهم، وتويوتا كورولا، بالإضافة إلى جميع سيارات سكودا بزيادة عن السعر الرسمي وصلت 25 ألف جنيه.وأضاف أن سيارات هيونداي تتراوح الزيادة الغير رسمية عليها ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه، علاوة على بعض الطرازات لعلامة شيري الصينية، ومنها أريزو5 على الفئة اليدوي فقط.ووفقًا لما أكده عضور رابطة تجار السيارات، فإن "الأوفر برايس" نال أيضًا غالبية طرازات كل من العلامات، رينو، وإم جي، وشيفرولية.الجدير بالذكر أن كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان ايجيبت وكيل سكودا وسيات في مصر، قال إن ظاهرة الـ"اوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها ، وإن شركة كيان قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار أعلى من سعر الوكيل "اوفر برايس" ، ومن سيثبت عليه التلاعب في الاسعار سنقوم بوقف التعامل معه تماما.وناشد نجار المستهلك المصري ، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.وأضاف نتواصل بشكل دائم مع المصنع لتوفير احتياجاتنا من السيارات بالاسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا ، وان بعض مصانع مكونات الانتاج تعثرت في امدادا المصنع ، وهو ما يؤثر بالطبع على الانتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.