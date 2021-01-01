

متى يجب تغيير شمعات الإشعال «البوجيهات» في سيارتك؟ متى يجب تغيير شمعات الإشعال «البوجيهات» في سيارتك؟

تعد البوجيهات من الأجزاء الهامة في السيارة، لأنها تساعد المحرك على العمل بشكل سليم، فهي المسئولة عن إطلاق الشرارة الأولى، ليشتعل خليط الهواء والبنزين داخل المحرك، مما يساعد على تشغيل السيارة، لذلك فهي تحتاج إلى الصيانة بشكل دوري، وتغييرها عند التلف، لتجنب حدوث الأعطال بالسيارة.



تبدأ البوجيهات في التآكل، بعد قطع السيارة لمسافة 90 ألف كيلو متر أو أكثر، مما يؤثر على كفاءة عملها، ويضعف معها عزم وقوة محرك السيارة، حيث تؤثر الحالة العامة لشمعة الاشتعال على أداء المحرك وعمله.





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ومن أبرز العلامات التي تخبرك بتلف بوجيهات سيارتك:-1- تأخر تشغيل محرك السيارة، واستغراق عملية الدوران مدة طويلة.2- ضعف في عزم وتسارع السيارة، بسبب قلة كفاءة عمل المحرك.3- ارتفاع نسبي في حرارة محرك السيارة.4- حدوث الاشتعال العكسي في المحرك (أصوات عالية في عادم السيارة).5- زيادة معدل استهلاك الوقود في السيارة.6- تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة.ويحذر خبراء السيارات من تجاهل مشاكل شمعات الإشعال، لتأثيرها المباشر على قوة أداء المحرك، كما أن هناك عوامل تؤدي إلى ضرورة تغيير شمعات الإشعال مبكرًا مثل الوقود السييء، والسير بالسيارة لمسافات قليلة.