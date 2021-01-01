تعد البوجيهات من الأجزاء الهامة في السيارة، لأنها تساعد المحرك على العمل بشكل سليم، فهي المسئولة عن إطلاق الشرارة الأولى، ليشتعل خليط الهواء والبنزين داخل المحرك، مما يساعد على تشغيل السيارة، لذلك فهي تحتاج إلى الصيانة بشكل دوري، وتغييرها عند التلف، لتجنب حدوث الأعطال بالسيارة.
تبدأ البوجيهات في التآكل، بعد قطع السيارة لمسافة 90 ألف كيلو متر أو أكثر، مما يؤثر على كفاءة عملها، ويضعف معها عزم وقوة محرك السيارة، حيث تؤثر الحالة العامة لشمعة الاشتعال على أداء المحرك وعمله.
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التعليقات على متى يجب تغيير شمعات الإشعال «البوجيهات» في سيارتك؟
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