تعرف على السبب وراء فحص هواء إطارات سيارتك كل فترة؟

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تعرف على السبب وراء فحص هواء إطارات سيارتك كل فترة؟

من الممكن أن تكون الإطارات المهترئة سبباً مباشراً للحوادث ولكن ما لا يعلمه الجميع هو أن تفاوت ضغط الهواء بين إطارات السيارة الأربع قد يكون سبباً في التعرض للحوادث وبالأخص في السيارات الكبيرة الحجم والثقيلة الوزن.

وفي هذا السياق، يمكن لقائدي السيارات شراء آلة قياس ضغط الهواء في الإطارات والتي تتوفر بأسعار مناسبة لفحص مستوى الضغط في الإطارات وتعديلها تبعاً لإرشادات الصانع والتي تتواجد على شكل ملصق على العمود B لجهة السائق أو على القسم الخلفي لغطاء فتحة خزان الوقود

المصدر: مصراوى

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