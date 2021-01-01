سائق لامبورغيني هوراكان يغامر بالخوض بها في المياه

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سائق لامبورغيني هوراكان يغامر بالخوض بها في المياه

هبت عاصفة في ولاية فلوريدا وعطلت حركة المرور، لكن إعصار لامبورغيني مستعدة لخوض التحديات.

نتحدث هنا عن هوراكان التي يعني أسمها حرفياً الإعصار، بالطبع لا نستطيع أن نعتبر أن السيارة مهيئة للخوض في المياه خاصة أنها من فئة سبايدر ذات السقف القابل للطي، ونشاهد في الفيديو أن المياه غمرتها بالكامل في وقت ما بينما كانت السيارة تخوض فيها.

المصدر: سعودى شفت

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