

خبراء يرشحون 5 سيارات مستعملة للمبتدئين في القيادة.. تعرف عليها خبراء يرشحون 5 سيارات مستعملة للمبتدئين في القيادة.. تعرف عليها

نشرت منظمة "Consumer Report" الأمريكية المتخصصة في دراسات الأسواق والسلع الاستهلاكية عبر موقعها الإلكتروني، قائمة بالسيارات المستعملة المناسبة للمبتدئين في قيادة السيارات.



واستند البحث الذي أجراه خبراء في مجال السيارات إلى مجموعة من الخصائص ووسائل المساعدة التي تمكن السائق من تفادي المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة افتقاره للخبرة الكافية في التعامل مع الحالات الطارئة أثناء القيادة.



ومن أهم المميزات، التي يرى خبراء المنظمة الأمريكية أنها ضرورية للمبتدئين هي الفرامل المانعة للانغلاق وأنظمة التحكم بالثبات الإلكتروني والوسائد الهوائية الجانبية والإطارات التي تتحمل الحركة بسهولة دون التعرض لمخاطر الانفجار.

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ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أبرز السيارات التي رشحها الخبراء للسائقين المبتدئين:فورد فوكاستعد السيارة فورد فوكاس موديل 2009 من أبرز السيارات التي ترشحها "Consumer Reports" للمبدئيين، ذلك بسبب امتلاكها لأنظمة أمان مقبولةتتوفر سيارة فورد فوكاس موديل 2009 في أسواق السيارات المستعملة في مصر بمتوسط أسعار 138 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه.فولكس فاجن جولفتعد فولكس فاجن جولف من أكثر السيارات مبيعًا فى أنحاء العالم.ورشحت "Consumer Reports" موديل 2009 من جولف كأحد الخيارات المتاحة لحديثي القيادة.ويترواح سعر فولكس فاجن جولف فى سوق السيارات المصري المستعمل بين 170 ألف جنيه و 240 ألف جنيهتويوتا RAV4تويوتا RAV4 هي السيارة الـSUV الرياضية متعددة الأغراض الوحيدة من نوعها بقائمة "Consumer Reports".وتتوفر RAV4 موديل 2004 في السوق المصري بمتوسط أسعار 280.000 جنيه.مازدا 3من السيارات التي رشحتها "Consumer Reports" الأمريكية للمبتدئين في القيادة مازدا 3 موديل 2011.وتتوفر مازدا 3 اليابانية في أسواق السيارات المستعملة بمصر بمتوسط سعري يتراوح بين 160.000 و185.000 جنيه.هيونداي سوناتاهيونداي سوناتا موديل 2008 تعد من السيارات السيدان الأفضل في العالم والتى حصلت على شهرة قوية في مختلف مراحل إنتاجها.هيونداي سوناتاهيونداي سوناتا موديل 2008 تعد من السيارات السيدان الأفضل في العالم والتى حصلت على شهرة قوية في مختلف مراحل إنتاجها.كانت سوناتا خضعت للعديد من اختبارات السلامة و الأمان في أوروبا و حصلت على تقيميات عالية ما جعلها تتصدر تصنيفات منظمة "Consumer Reports" الأمريكية.ويترواح متوسط سعر هيواندي سوناتا موديل 2008 فى سوق المستعمل بمصر بين 140 ألف جنيه و180 ألف جنيه، إذ يتحدد السعر وفقًا لحالة السيارة الفنية والتجهيزات التي بها.كانت سوناتا خضعت للعديد من اختبارات السلامة و الأمان في أوروبا و حصلت على تقيميات عالية ما جعلها تتصدر تصنيفات منظمة "Consumer Reports" الأمريكية.ويترواح متوسط سعر هيواندي سوناتا موديل 2008 فى سوق المستعمل بمصر بين 140 ألف جنيه و180 ألف جنيه، إذ يتحدد السعر وفقًا لحالة السيارة الفنية والتجهيزات التي بها.