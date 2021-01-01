ماسك التقشير بالقرفة والعسل لبشرة مثالية

كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن ماسك تقشير الوجه للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والشوائب وافتح عشر أضعاف.
ماسك الوجه بالعسل والقرفة:
تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثر البكتيريا، وهي البكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.
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