ماسك طبيعي يغنيكِ عن وضع المكياج

تبدو بعض السيدات أجمل بدون مكياج، لذلك نقدم لك ماسك طبيعي يغنيك عن وضع المكياج ويجعل بشرتك خالية من الشوائب ونضرة.
كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن أفضل ماسك طبيعي لمحاربة التجاعيد والحصول على بشرة اكثر شبابا، باستخدام حبات التمر.
مكونات القناع :
ملعقتان من العسل
3 ثمرات توت
3 ملاعق من زيت اللوز
قطرتان من زيت الكامويل
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