ماسك طبيعي يغنيكِ عن وضع المكياج

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المكياج

تبدو بعض السيدات أجمل بدون مكياج، لذلك نقدم لك ماسك طبيعي يغنيك عن وضع المكياج ويجعل بشرتك خالية من الشوائب ونضرة.

كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن أفضل ماسك طبيعي لمحاربة التجاعيد والحصول على بشرة اكثر شبابا، باستخدام حبات التمر.

مكونات القناع :
ملعقتان من العسل
3 ثمرات توت
3 ملاعق من زيت اللوز
قطرتان من زيت الكامويل

طريقة التحضير:

فى وعاء ابدئى فى هرس التوت ثم قومى بإضافة العسل وزيت اللوز وزيت الكامويل حتى يتجانسوا تماما ويشكلوا خليط متجانس لتبدئى فى توزيعه على بشرتك وتركه لمدة 10 دقائق ثم تنظيف بشرتك بالطريقة المعتادة وستندهشين من النتيجة.

المصدر: بولد سكاي

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