222 يوما قضاهم داخل مستشفى العزل، للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مسجلا أطول مدة إصابة بمرض "كوفيد 19"، خرج الرجل الخمسيني، أخيرا وسط فرحة عارمة من أفراد العائلة الذي غاب عنهم منذ تفشي الفيروس في بلاده نهاية مارس الماضي.
الموت 3 مرات
أمضى علي صقلي أوغلو، 56 عاما، سائق أجرة بريطاني، في المستشفى 222 يوما، أي حوالي 7 أشهر، وأثناء وجوده في المستشفى أصيب بنوبة قلبية وسكتة دماغية وانهيار الرئتين، بالإضافة إلى تعفن الدم، وقالت المستشفى لعائلته 3 مرات أنه سيموت، وفي النهاية خرج على قدميه، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
7 أشهر مع بكورونا
عاد أوغلو، الذي عاش أطول مدة إصابة بكورونا، إلى منزله في كاتفورد، جنوب شرق لندن، بعد أن تغلب على الصعاب وحارب الفيروس بطريقة مذهلة: "يمكننا الانتصار في هذه الحرب، مثلما فعلناها وانتصرنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية"، وحث المواطنين على اتباع قواعد الحكومة في محاولة القضاء على "كوفيد 19": "لإرسال هذا الفيروس في سيارة أجرة"، على حد تعبيره.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 222 يوما في المستشفى.. صاحب أطول مدة إصابة بكورونا: مُت 3 مرات وانتصرت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق