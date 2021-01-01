

222 يوما في المستشفى.. صاحب أطول مدة إصابة بكورونا: مُت 3 مرات وانتصرت 222 يوما في المستشفى.. صاحب أطول مدة إصابة بكورونا: مُت 3 مرات وانتصرت

222 يوما قضاهم داخل مستشفى العزل، للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مسجلا أطول مدة إصابة بمرض "كوفيد 19"، خرج الرجل الخمسيني، أخيرا وسط فرحة عارمة من أفراد العائلة الذي غاب عنهم منذ تفشي الفيروس في بلاده نهاية مارس الماضي.



الموت 3 مرات

أمضى علي صقلي أوغلو، 56 عاما، سائق أجرة بريطاني، في المستشفى 222 يوما، أي حوالي 7 أشهر، وأثناء وجوده في المستشفى أصيب بنوبة قلبية وسكتة دماغية وانهيار الرئتين، بالإضافة إلى تعفن الدم، وقالت المستشفى لعائلته 3 مرات أنه سيموت، وفي النهاية خرج على قدميه، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



7 أشهر مع بكورونا

عاد أوغلو، الذي عاش أطول مدة إصابة بكورونا، إلى منزله في كاتفورد، جنوب شرق لندن، بعد أن تغلب على الصعاب وحارب الفيروس بطريقة مذهلة: "يمكننا الانتصار في هذه الحرب، مثلما فعلناها وانتصرنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية"، وحث المواطنين على اتباع قواعد الحكومة في محاولة القضاء على "كوفيد 19": "لإرسال هذا الفيروس في سيارة أجرة"، على حد تعبيره.

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مارس بداية الأعراضأوغلو كان مصابا بمرض السكري من النوع الأول، وظهرت عليه أعراض كورونا في نهاية مارس، في الوقت الذي اجتاح فيه الفيروس بريطانيا، وعانى 7 أشهر كاملة مع المرض وأعراضه الصعبة، بحسب صحيفة "ذا صن".وعند إصابة الرجل الخمسيني، بالفيروس تواصل مع الحكومة وطلبوا منه أن يعزل نفسه فورا، لكنه نُقل إلى المستشفى في بداية أبريل بعد أن تفاقمت أعراضه، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بعد وصوله إلى مستشفى جامعة لويشام.كورونا في بريطانياوتشهد بريطانيا حاليا بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتحتل المركز السابع على مستوى العالم في عدد الحالات المصابة، إذ سجلت نحو مليون و291 ألف إصابة، ووصلت الوفيات إلى نحو 51 ألف حالة.