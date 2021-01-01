

مدينة هندية تدخل موسوعة جينيس بإضاءة أكثر من نصف مليون مصباح مدينة هندية تدخل موسوعة جينيس بإضاءة أكثر من نصف مليون مصباح

للعام الثاني على التوالي تحافظ مدينة أيوديا شمال الهند على رقمها القياسي في موسوعة جينيس العالمية بإضاءة 584572 مصباحاً زيتياً، والحفاظ عليها منيرة على الأقل لمدة 45 دقيقة، وذلك ضمن الاحتفال بعيد الأنوار "ديوالي"، نقلاً عن موقع سكاي نيوز.



وأشعل عدد كبير من المتطوعين المصابيح على ضفاف نهر ساريو، وفي الأزقة وفي المنازل، بينما حل الغسق في مدينة أيوديا، حيث يعتقد الهندوس أن الإله رام، ولد وسيعود بعد أعوام في المنفى، وقد أضيت المدينة بـ 409 آلاف مصباح زيتي العام الماضي.



وقال شيشير كومار، المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش، إن المصابيح مشهد مذهل لآلاف الزوار الذين اصطفوا بطول ضفة النهر، متجاهلين لوائح التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

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وسلم ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية الشهادة ليوغي أديتيانات، أبرز مسؤول منتخب بالولاية، بعد مشاهدة الحدث بكاميرات ملحقة بطائرات مسيرة، وفقا لكومار.يقام احتفال "ديوالي" إحياءً لذكرى "لاكشمي"، آلهة الثروة، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، ويكون اليوم الرابع مليئا بالألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع في البيوت خلال الـ "ديوالي".وتكون مراسم الاحتفال عبارة عن حمل الكثير من الشعل النارية على الجدران وعند المداخل، ويعد الاحتفال هو وقت زيارة الاقارب والأصدقاء وإهداء الهدايا، زخرفة البيوت.Deewali، هي كلمة سنسكريتية الأصل "لغة هندية قديمة" وتعني صف من الأضواء، ويعرف بمهرجان الضوء، ويرمز إلى انتصار الخير على الشر وانتصار النور على الظلمة. فالنور يرمز للأمل والنصر.ويعتبر "ديوالي"، أحد المهرجانات الأكثر شعبية والمنتظرة بلهفة في الهند عند الصغار والكبار، ويستمر لـ5 أيام متتالية في الشهر الهندوسي لأشوايجا، أي ما يقابل شهر أكتوبر عادةً أو نوفمبر.