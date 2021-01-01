شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. واستمرار نوة المكنسة

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شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



توقعات بسقوط الأمطار.. 6 تعليمات هامة من محافظة الإسكندرية للمواطنين



وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في بعض الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان.

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وتشهد الطرق الرئيسية سيولة مرورية وأهمها طريق الكورنيش وابوقير والطريق الدولي والزراعة.ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.وفي ذات السياق، أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن استمرار الدراسة اليوم، بجميع كليات ومعاهد الجامعة.