دعاء الأرق..أحاديث صحيحة عن الرسول



دعاء الأرق دعاء الأرق

دعاء الأرق.. وردت أحاديث صحيحة عن الرسول – صلى الله عليه وسلم- لإزالة الأرق وفك الكرب لمن لم يستطع النوم، ولقّن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم- خالد بن الوليد دعاءً يقول فيه: «اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك».



دعاء الأرق

عن ابن عبّاس، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم-، قال: «كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السّبع وربّ العرش الكريم».



قال النبيّ- صلّى الله عليه وسلم- إنّ للمكروب دعاء وهو: «اللهمّ لا إله إلّا أنت، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، شأن الدّنيا والآخرة، في عفوٍ منك وعافية، لا إله إلّا أنت ».

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دعاء الأرقعن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: علّمني رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- إذا نزل بي كرب أن أقول:« لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله ربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين».دعاء الأرق- عن أسماء بنت عميس، قالت: سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- يقول: «من أصابه غمٌّ، أو همُّ، أو سقمٌ ، أو شدّةٌ ، أو ذلٌّ ، أو لأواء، فقال: الله ربّي لا شريك له، كشف ذلك عنه».دعاء الأرق- قال عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه - قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم-: « ما أصاب مسلمًا قط همٌّ ولا حزن فقال: اللهمّ إنّي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماضٍ في حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلّا أذهب الله همّه وأبدل له مكان حزنه فرجًا"، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلّم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهنّ أن يتعلمهن».- نُقل عن الرّسول- صلّى الله عليه وسلم- أنّه كان إذا أصابه همٌّ أو غم أو كرب يقول:«حسبي الربّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرزّاق من المرزوقين، حسبي الّذي هو حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم».دعاء الارققالت دار الإفتاء، إن الأرق هو السهر وامتناع النوم ليلًا، وقد ورد في السنة النبوية ما يعين على زواله؛ فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» أخرجه الترمذي.مسببات الأرقهناك عدة أسباب للأرق ومنها:- التفكير الزائد في أمور الحياة اليوميّة وهمومها ومشاكلها، ومحاولة إيجاد حلول لها؛ فتبدأ الأفكار بالتوارد على الذِّهن وقت النَّوم.- سماع أخبار مُحزنة أو مُنفرة أو مشاهدة مشاهد عُنف أو دماء وقتل.- كثرة التفكير بالمستقبل وما يجب فعله في أمور العمل والاستثمار والزواج وشراء العقارات وتأمين حياة الأبناء ودراستهم.- آلام الجسم؛ مثل أوجاع المعدة والمرارة والأسنان وآلام الظَّهر والمفاصل كثرة مصادر الإزعاج من حولك كصوت التلفاز، والأغاني، وإزعاج الجيران، والمشاكل المتكررة في أماكن السَّكن القريبة من الشوارع العامة والمحلات التِّجاريّة.- الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على نسبةٍ عاليةٍ من النيكوتين، خاصةً في فترة المساء؛ كالشَّاي والقهوة، وكذلك الإكثار من التَّدخين مساءً.- النَّوم لساعاتٍ متأخرةٍ صباحًا وكذلك النَّوم لساعاتٍ طويلةٍ فترة الظهيرة. التفكير في الغد إذا كان لدى المرء امتحانٌ أو مقابلة عملٍ.-الإصابة بالوسواس، والقلق، والضغوطات النفسيّة الناجمة عن أمراضٍ نفسيّةٍ أو مشاكل حياتيّةٍ.- تناول الطعام الدَّسم في وقتٍ متأخرٍ من المساء المحتوي على الدُّهون والسُّكريات.- الرَّاحة الزائدة وعدم القيام بأيّ مجهود بدنيّ أثناء ساعات النَّهار.