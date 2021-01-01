روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021

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صورة الخبر: روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021
روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021

قال مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ لوكالة "سبوتنيك" إن القمر الصناعي "أركتيكا-إم" الروسي، وهو أول قمر من نوعه يراقب مناخ وبيئة القطب الشمالي، سيتم إطلاقه في فبراير2021.

وأضاف المصدر "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" والقمر الصناعي "أركتيكا-إم" من قاعدة بايكونور في 28 فبراير".

والشهر الماضي، قال متحدث وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك" إن إطلاق "أركتيكا-إم" قد تأخر حتى عام 2021 بسبب الحاجة إلى فحوصات إضافية.





يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لديها العديد من البرامج الفضائية التي تعمل على تحقيقها منذ 2016 وتمتد إلى عام 2025، حيث تخطط لإطلاق ثلاث مركبات فضائية أخرى من طراز "أرتيكا- إم" في أعوام 2023 و2024 و2025.


المصدر: موقع الكترونى

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