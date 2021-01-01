قال مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ لوكالة "سبوتنيك" إن القمر الصناعي "أركتيكا-إم" الروسي، وهو أول قمر من نوعه يراقب مناخ وبيئة القطب الشمالي، سيتم إطلاقه في فبراير2021.
وأضاف المصدر "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" والقمر الصناعي "أركتيكا-إم" من قاعدة بايكونور في 28 فبراير".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق