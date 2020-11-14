استقرار أسعار العملات اليوم السبت 14-11-2020 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 14-11-2020 أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصرى وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .
وخسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5% أمام الجنيه المصرى منذ بداية العام الجارى 2020، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى، وحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولى فى الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر، ليصبح بذلك الجنيه أحد العملات القليلة التي حققت مكاسب أمام العملة الأمريكية خلال العام الجاري.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.34 جنيه للشراء، 18.56 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.48 جنيه للشراء، 20.76 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.60 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.
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