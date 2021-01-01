

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 4 جنيهات، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب من 1895 دولارا إلى 1887 دولارا، الأمر الذى انعكس على الذهب في مصر ليتراجع من 826 إلى 822 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.





أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 704.5 جنيه

الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 939.5 جنيه

الجنيه الذهب 6576 جنيها

أونصة الذهب 1887 دولارا



وهناك 5 محاذير ومخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أولها هي أن الذهب قد يكون مغشوشا أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف، المشكلة الثانية هي الفاتورة فلا بد أن تكون فاتورة بيع الذهب عليها ختم واضح، وهنا لا تصلح الفاتورة الإلكترونية، وثالث هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروقا وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية.



وكانت أسعار الذهب انخفضت فى مصر 40 جنيها فى الجرام هذا الأسبوع، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيها، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 9 جنيهات منذ الثلاثاء الماضى، ليشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.



ولا يزال عيار 21 متصدرا من حيث المبيعات، ومحافظات الصعيد في المقدمة من حيث الشراء، بسبب العادات الخاصة بشراء الشبكة بأوزان كبيرة، كما ينتشر شراء الذهب عيار 18 فى المحافظات التى تشهد اقبال من حيث السياح، المحافظات السياحية بصفة عامة.



وشهد سوق الذهب مؤخرا، طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب بشكل ملحوظ حاليا، وشهدت القاهرة الكبرى تراجع الطلب فيها على الذهب قياسا على باقى المحافظات.





