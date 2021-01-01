تصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 735.7 مليون جنيه وبتداولات 11.4 مليون سهم.
وجاء سهم العربية لحليج الاقطان بالمرتبة الثانية بقيمة 282.5 مليون جنيه وبتداولات 96.9 مليون سهم ، ثم شركة العربية لادارة وتطوير الاصول بقيمة 250.16 مليون جنيه وبتداولات 44.4 مليون سهم ثم شركة دايس للملابس بقيمة 224.5 مليون جنيه، وبتداولات 153.7 مليون سهم.
ثم سهم شركة السويدي اليكتريك بالمرتبة الخامسة بقيمة 223.6 مليون جنيه وبقيمة 27.5 مليون سهم ثم سهم المصريين للاسكان بقيمة 223.6 مليون جنيه وبتداولات 143.3 مليون سهم، تلاه سهم المجموعة المالية هيرميس بقيمة تداولات 167 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 12.7 مليون سهم، ثم الحديد والصلب المصرية بقيمة 155 مليون جنيه وبتداولات 47 مليون سهم ثم المهندس للتأمين بقيمة 151 مليون جنيه وبتداولات 10.7 مليون سهم ، وبالمرتبة العاشرة جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بقيمة 151 مليون جنيه وبتداولات 12.5 مليون سهم.
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التعليقات على البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي
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