

البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 735.7 مليون جنيه وبتداولات 11.4 مليون سهم.



وجاء سهم العربية لحليج الاقطان بالمرتبة الثانية بقيمة 282.5 مليون جنيه وبتداولات 96.9 مليون سهم ، ثم شركة العربية لادارة وتطوير الاصول بقيمة 250.16 مليون جنيه وبتداولات 44.4 مليون سهم ثم شركة دايس للملابس بقيمة 224.5 مليون جنيه، وبتداولات 153.7 مليون سهم.



ثم سهم شركة السويدي اليكتريك بالمرتبة الخامسة بقيمة 223.6 مليون جنيه وبقيمة 27.5 مليون سهم ثم سهم المصريين للاسكان بقيمة 223.6 مليون جنيه وبتداولات 143.3 مليون سهم، تلاه سهم المجموعة المالية هيرميس بقيمة تداولات 167 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 12.7 مليون سهم، ثم الحديد والصلب المصرية بقيمة 155 مليون جنيه وبتداولات 47 مليون سهم ثم المهندس للتأمين بقيمة 151 مليون جنيه وبتداولات 10.7 مليون سهم ، وبالمرتبة العاشرة جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بقيمة 151 مليون جنيه وبتداولات 12.5 مليون سهم.

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وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 19.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 629 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضي، مقابل 609.6 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,017.28 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.65 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.27% صعودا مغلقا الفترة عند 1,992.24 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P, ارتفاعا بنحو 7.11% مغلقا الفترة عند 1,695.98 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 4.26 % مغلقا عند 12,990.62 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI رتفاعاا بنحو 7.18 % مغلقا الفترة عند 2,912.19 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 13.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,318 مليون ورقة منفذة على 236 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,623 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 64.52 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.48 % خلال الأسبوع.