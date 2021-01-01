أقل حدة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية.. فيديو



الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لطيفة، معقبة: "بنوصف الطقس دا بأنه لطيف صباحا، ولكن ليلا يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والصباح الباكر".



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، أن شهر الخريف يعد من أفضل الفصول والأكثر اعتدالا، ولكن يتدخل في الطقس وجود بعض الأمطار.



وأوضحت أن اليوم يشهد تساقطا للأمطار على السواحل الشمالية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، خاصة إسكندرية ومطروح والسلوم، وتمتد إلى رشيد وبلطيم وبورسعيد وبعض محافظات الدلتا.

قد يعجبك أيضا...

وأكملت: "من المتوقع أن تتساقط الأمطار اليوم على القاهرة وباقي محافظات الدلتا ولكن بصفة متوسطة"، وقالت: "الطقس يستمر بداية من اليوم وحتى الغد".وفيما يخص محافظة الإسكندرية، أوضحت أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستكون أقل حدة من حالة الطقس خلال الأيام الماضية، معقبة: "تجمعات المياه ستكون أقل من الأسبوع الماضي".وأشارت إلى وجود تفاوت كبير في درجات الحرارة، ولهذا يفضل أن يكون معنا جاكت أثناء الخروج ليلا وارتداء الملابس الخريفية صباحا.