أقل حدة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية.. فيديو

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لطيفة، معقبة: "بنوصف الطقس دا بأنه لطيف صباحا، ولكن ليلا يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والصباح الباكر".
وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، أن شهر الخريف يعد من أفضل الفصول والأكثر اعتدالا، ولكن يتدخل في الطقس وجود بعض الأمطار.
وأوضحت أن اليوم يشهد تساقطا للأمطار على السواحل الشمالية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، خاصة إسكندرية ومطروح والسلوم، وتمتد إلى رشيد وبلطيم وبورسعيد وبعض محافظات الدلتا.
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