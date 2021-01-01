سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر بالجبن الحلوم

فطائر بالجبن الحلوم من المعجنات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل فطائر الجبن الحلوم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك.
مقادير فطائر الجبن الحلوم
كوب حليب دافئ
معلقة طعام خميره فوريه
ربع كوب زيت نباتي
ملح
٢ معلقه كبيره زبادي
٢ كوب و نصف دقيق
للحشوه :
مكعبات جبنه حلوم
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