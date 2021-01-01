سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر بالجبن الحلوم



فطائر بالجبن الحلوم فطائر بالجبن الحلوم

فطائر بالجبن الحلوم من المعجنات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل فطائر الجبن الحلوم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك.



مقادير فطائر الجبن الحلوم

كوب حليب دافئ

معلقة طعام خميره فوريه

ربع كوب زيت نباتي

ملح

٢ معلقه كبيره زبادي

٢ كوب و نصف دقيق



للحشوه :

مكعبات جبنه حلوم

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للوجه:بيضهمعلقه صغيره خلقهوه سريعه التحضيرمعلقتين كبار حليبمعلقة كبيره زعترطريقه تحضير فطائر الجبن الحلومنخلط الحليب مع الخميره و السكر و نتركهم يتفاعلواثم يضاف ربع كوب زيت نباتي و الملح و الزبادي ونخلط ثم نضيف الدقيق بالتدريج و نعجن لمده ١٠ دقايق و نغطيها و نتركها تختمر لمده نصف ساعه حتي يتضاعف حجمهاثم نشكلها كور صغيرهنفرد كل كوره ونضع فيها قطعه جبنه ونغلقها علي كل مربع و نتركها تختمر ثم ندهن الفطائر بخليط الدهن ونرش الوجه بالزعتر و ندخله فرن ساخن علي درجه حراره ٢٠٠ حتي تحصل علي لون ذهبي و تقدم.