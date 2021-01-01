نجد الكثير يبحثون عن أقوى مسكن ألم الرقبة التي تحدث بسبب تشنج عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس بوضعيات خاطئة أثناء النوم استخدام الهاتف أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، مما يؤدي إلى حدوث التهاب المفاصل العظمية الموجودة، لذا فإن الحل المتاح هو استخدام مسكن ألم الرقبة .
يمكن استخدام العديد من الحلول ليعمل كـ مسكن ألم الرقبة، وتتضمن تدابيرُ الرعاية الذاتية التي يمكنك تجربتها لتخفيف ألم الرقبة، ما يلي:
1- مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية:
ويمكن ان تحصل على مسكن ألم الرقبة عن طريقة تجربة مسكنات الألم التي تصرَف دون وصفة طبية، مثل: الأيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما من الأدوية)، ونابروكسين الصوديوم (أليف)، والأسِيتامينُوفين (تايلينول، وغيره من الأدوية).
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التعليقات على بـ3 حلول.. تعرف على مسكن ألم الرقبة
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