بـ3 حلول.. تعرف على مسكن ألم الرقبة

آخر الأخبارالصحة والجمال › بـ3 حلول.. تعرف على مسكن ألم الرقبة

صورة الخبر: ألم الرقبة
ألم الرقبة

نجد الكثير يبحثون عن أقوى مسكن ألم الرقبة التي تحدث بسبب تشنج عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس بوضعيات خاطئة أثناء النوم استخدام الهاتف أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، مما يؤدي إلى حدوث التهاب المفاصل العظمية الموجودة، لذا فإن الحل المتاح هو استخدام مسكن ألم الرقبة .

يمكن استخدام العديد من الحلول ليعمل كـ مسكن ألم الرقبة، وتتضمن تدابيرُ الرعاية الذاتية التي يمكنك تجربتها لتخفيف ألم الرقبة، ما يلي:

1- مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية:
ويمكن ان تحصل على مسكن ألم الرقبة عن طريقة تجربة مسكنات الألم التي تصرَف دون وصفة طبية، مثل: الأيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما من الأدوية)، ونابروكسين الصوديوم (أليف)، والأسِيتامينُوفين (تايلينول، وغيره من الأدوية).

2- الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل :
وتساهم مسكن ألم الرقبة بعمل الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل للسيطرة على الالتهاب، مثل كمادة الثلج أو الثلج الملفوف في منشفة، وذلك لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم، أو استخدم الكمادات الساخنة عوضا عن العلاج بالكمادات الباردة، ويمكن ان تجرب أن تأخذ حمام دافئ أو استخدم وسادة دافئة مع ضبطها على وضع منخفض من مكان ألم الرقبة.

3- ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل :
بمجرد أن تهدأ ألم الرقبة لديك يمكن ان تبدأ في ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة كنوع من مسكن ألم الرقبة، ويمكن أن يوجهك الطبيب أو اختصاصي العلاج الطبيعي إلى الأسلوب المناسب لأداء هذه التمارين، ويجب ان تبدأ في تدفئة رقبتك وظهرك بوسادة دافئة أو من خلال الاستحمام أو الاغتسال بماء دافئ ثم قوم بإمالة رقبتك بلطف وأحنها ثم أدرها إلى الوراء.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بـ3 حلول.. تعرف على مسكن ألم الرقبة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11298

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager