بـ3 حلول.. تعرف على مسكن ألم الرقبة



ألم الرقبة ألم الرقبة

نجد الكثير يبحثون عن أقوى مسكن ألم الرقبة التي تحدث بسبب تشنج عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس بوضعيات خاطئة أثناء النوم استخدام الهاتف أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، مما يؤدي إلى حدوث التهاب المفاصل العظمية الموجودة، لذا فإن الحل المتاح هو استخدام مسكن ألم الرقبة .



يمكن استخدام العديد من الحلول ليعمل كـ مسكن ألم الرقبة، وتتضمن تدابيرُ الرعاية الذاتية التي يمكنك تجربتها لتخفيف ألم الرقبة، ما يلي:



1- مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية:

ويمكن ان تحصل على مسكن ألم الرقبة عن طريقة تجربة مسكنات الألم التي تصرَف دون وصفة طبية، مثل: الأيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما من الأدوية)، ونابروكسين الصوديوم (أليف)، والأسِيتامينُوفين (تايلينول، وغيره من الأدوية).

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2- الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل :وتساهم مسكن ألم الرقبة بعمل الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل للسيطرة على الالتهاب، مثل كمادة الثلج أو الثلج الملفوف في منشفة، وذلك لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم، أو استخدم الكمادات الساخنة عوضا عن العلاج بالكمادات الباردة، ويمكن ان تجرب أن تأخذ حمام دافئ أو استخدم وسادة دافئة مع ضبطها على وضع منخفض من مكان ألم الرقبة.3- ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل :بمجرد أن تهدأ ألم الرقبة لديك يمكن ان تبدأ في ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة كنوع من مسكن ألم الرقبة، ويمكن أن يوجهك الطبيب أو اختصاصي العلاج الطبيعي إلى الأسلوب المناسب لأداء هذه التمارين، ويجب ان تبدأ في تدفئة رقبتك وظهرك بوسادة دافئة أو من خلال الاستحمام أو الاغتسال بماء دافئ ثم قوم بإمالة رقبتك بلطف وأحنها ثم أدرها إلى الوراء.