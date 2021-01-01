حمزة زوبع.. الزومبى الإخوانى الذى باع وطنه من أجل دولارات الجماعة الإرهابية



حمزة زوبع حمزة زوبع

الكذب دينه، والمال لغته لا يتهاون لحظة عن إثارة الفتن وتزييف الحقائق، يطل علينا من منابر الشر الممولة من دول معادية لمصر ويبث افتراءات هدفها زعزعة الاستقرار، إنه حمزة زوبع الشهير بـ"الزومبى الإخوانى" الذى أخذ من الهحوم على مصر سبوبة لتقاضى الأموال.



يعد حمزة زوبع من الوجوه القبيحة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر، اعتمد الزومبى الإخوانى خلال عمله في القناة الإرهابية على بث الأكاذيب مقابل الحصول على دولارات الإخوان الإرهابية ، و يعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة .



باع حمزة زويبع الوطن واعتمد على بث الأكاذيب من أجل أموال الإخوان كما استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش و الشرطة المصرية و بث فيديوهات مفبركة لإثارة الرأي العام، وتأتى تلك الفيديوهات تنفيذا للأوامر التي يتلقاها التنظيم الدولى و رغم صدور العديد من الأحكام ضده للتحريض ضد مصر ومطلوب القبض عليه و مدرج على قائمة النشرة الحمراء إلا أنه لم يرتدع و لازال يرتكب جرائم وبصفة يومية ضد الدولة المصرية والمصريين.