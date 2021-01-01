إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول بفيروس كورونا.
وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي إلى إيجابية مسحة صلاح "رغم أنه لا يعاني من أي أعراض"، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.
وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمد أبو العلا، مع نادي ليفربول، إلى جانب عزل نجم الريدز داخل غرفته وعزل كل المخالطين له.
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