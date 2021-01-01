إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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محمد صلاح

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي إلى إيجابية مسحة صلاح "رغم أنه لا يعاني من أي أعراض"، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمد أبو العلا، مع نادي ليفربول، إلى جانب عزل نجم الريدز داخل غرفته وعزل كل المخالطين له.

ومن المنتظر أن يخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.

بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: في الجول

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