احذري منها.. علامات تدل على إصابتك بـ سرطان العظام



سرطان العظام سرطان العظام

تعد معظم أورام العظام حميدة فهي ليست سرطانا لكنها تضعف العظام وتؤدي إلى كسور أو تسبب مشاكل أخرى.



إليك أبرز أعراض سرطان العظام وأبرز طرق العلاج وفقا لموقع "هيلث".



أعراض أورام العظام هي:

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-ارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى 40 درجة مئوية-الإحساس بالأرهاق وفقدان الوزن والإصابة بفقر الدم-كثرة التعرق وخسارة الوزن الغير مبررة-الشعور بالضعف في العظام وتكون ذلك أول الأعراض التي تصيب المريض وأكثرها شيوعًا ..- الألم سوءًا أثناء الليل أو عند القيام بأنشطة تشمل العظم المصاب-شعور المريض بألم عند تحريك المِفصل المصاب، بالإضافة إلى تحديد مدى الحركة فيه قد يؤدي أحيانا إلى حدوث كسور بالإضافة إلى الأحساس المستمر بالإرهاق والتعب مع أقل مجهودويعد سرطان العظام مثل باقى السرطانات الأخرى يساعد الاكتشاف المبكر للمرض على زيادة نسبة الشفاء . ومن أبرز طرق العلاج هى الجراحة أو العلاج الكيماوي أو الشعاعي أو كلاهما معا.