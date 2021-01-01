فوائد العسل في علاج الالتهاب الرئوي

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فوائد العسل

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، تسببه الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ويتسبب الالتهاب الرئوي في امتلاء الأكياس الهوائية الصغيرة في رئتيك ، والمعروفة باسم الحويصلات الهوائية ، بالسوائل.

ينتج الالتهاب الرئوي من مضاعفات COVID-19 ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد المعروف باسم SARS-CoV-2.

وفى هذا السياق؛ قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول العسل لعلاج الالتهاب الرئوي.

العسل لعلاج الالتهاب الرئوي..

للعسل فوائد صحية كثيرة لما يتمتع به من خصائص مضادة للميكروبات ومنشطة للجهاز المناعي في جسم الإنسان فإن تناول ملعقة يوميًا من العسل قد يساهم إلى حد كبير في التخلص من الالتهاب الرئوي، كما أنه من الممكن مزجها مع ربع كأس ماء وشربها 5-6 مرات لليوم الواحد للتخلص من أعراض الالتهاب الرئوي.

المصدر: فيسبوك

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