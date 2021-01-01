فوائد العسل في علاج الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، تسببه الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ويتسبب الالتهاب الرئوي في امتلاء الأكياس الهوائية الصغيرة في رئتيك ، والمعروفة باسم الحويصلات الهوائية ، بالسوائل.
ينتج الالتهاب الرئوي من مضاعفات COVID-19 ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد المعروف باسم SARS-CoV-2.
وفى هذا السياق؛ قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول العسل لعلاج الالتهاب الرئوي.
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