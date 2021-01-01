بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر البطاطس

تعد فطائر البطاطس من الأطباق الشهية التي تنال إعجاب الكبار والصغار على حد سواء، وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فطائر البطاطس بأسهل الخطوات.
مقادير فطائر البطاطس
كوب ونصف ماء
معلقه كبيره خميره
6 كوب طحين
معلقه كبيره سكر
نصف كوب زيت
للحشوه :
بصله كبيره متقطعه صغير
4 بطاطس متوسطه مسلوقه
2 كوب ميكس جبن
معلقه صغيره بابريكا
ملح وفلفل اسود
نصف كوب كزبره مفرومه
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