بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر البطاطس



فطائر البطاطس فطائر البطاطس

تعد فطائر البطاطس من الأطباق الشهية التي تنال إعجاب الكبار والصغار على حد سواء، وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فطائر البطاطس بأسهل الخطوات.



مقادير فطائر البطاطس

كوب ونصف ماء

معلقه كبيره خميره

6 كوب طحين

معلقه كبيره سكر

نصف كوب زيت



للحشوه :

بصله كبيره متقطعه صغير

4 بطاطس متوسطه مسلوقه

2 كوب ميكس جبن

معلقه صغيره بابريكا

ملح وفلفل اسود

نصف كوب كزبره مفرومه

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طريقة تحضير فطائر البطاطسضعي المكونات في العجانة حتى تصبح العجينة متماسكةونكورها و تركها تختمر و يتضاعف حجمهافي طاسه علي النار نضع زيت ثم نشوح البصل و نضع الملح و الفلفل و البابريكاثم نضع البطاطس المسلوقه و نهرسها ثم نضيف الكزبره و نرفعها من النار وتترك لكي تبرد ونضيف الجبنه وناخذ كل كوره من العجين و نضع فيها الحشوة و نقفلها و نقليها في زيت ساخن حتي تحصل للون ذهبي من الجهتينوتخرج وتقدم