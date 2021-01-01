بطريقة داش.. علاج الضغط المرتفع وتحسين صحة الجسم



ضغط الدم المرتفع ضغط الدم المرتفع

يعد ضغط الدم المرتفع من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين البشر وإحدى الأدوات التي قد يستخدمها طبيبك لاستعادة ضغط الدم هي " داش" - الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم .. فما هو نظام داش لعلاج الضغط المرتفع .



وفقا لما ذكره موقع " webmd" داش ليس نظامًا غذائيًا في حد ذاته ولكنه طريقة لتناول الطعام فيمكنك تقلل من الملح ، وزيادة الفواكه والخضروات ، وتكمل وجباتك بالحبوب الكاملة ، والأسماك ، والدواجن ، والمكسرات ، والبقوليات ، ومنتجات الألبان قليلة الدسم ويساعد فى علاج الضغط الدم المرتفع .



إليكم اهم نماذج على الأطعمة الموجودة فى نظام داش الغذائي الذي يساعد فى علاج الضغط المرتفع .

قد يعجبك أيضا...

- املأ طبقك بالخضروات الورقية مثل السبانخ أو البروكلي أو الكرنب أو الملفوف لزيادة البوتاسيوم ويساعد المعدن على طرد الصوديوم من الجسم من خلال بولك ويريح جدران الأوعية الدموية.الحصة اليومية الموصى بها: 3-6 أكواب "الخضار الورقية النيئة"- الأصباغ التي تعطي التوت الأزرق والفراولة ألوانها الغنية تأتي أيضًا بفائدة للأوعية الدموية: الأنثوسيانين حيث إنه مركب طبيعي يمكن أن يساعد جدران الشرايين على أن تصبح أوسع وأكثر مرونة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة قلبك.الحصة اليومية الموصى بها: 2-3 أكواب (فواكه مجمدة أو طازجة)- مصدر جيد آخر للكالسيوم هو الأسماك التي تحتوي على العظام ، مثل السلمون المعلب أو السردين والأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين غنية أيضًا بالأوميجا 3 ، وهي الأحماض الدهنية التي تعزز الصحة وتساعد قلبك وتظهر الدراسات التي أجريت على مكملات زيت السمك أنها قد تخفض ضغط الدم ، خاصة إذا كان ارتفاع ضغط الدم لديك معتدلًا أو شديدًا.الوجبة اليومية الموصى بها: 3-6 أونصات (السمك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن)الكالسيوم عامل رئيسي لضغط الدم الجيد لأنه يساعد الأوعية الدموية على الشد والاسترخاء عندما ينبغي، و يعتبر الزبادي العادي قليل الدسم طريقة جيدة لإضافة الكالسيوم في نظامك الغذائي دون إضافة الكثير من السكر أو الدهون.الحصة اليومية الموصى بها: 2-3 أكواب- أضف البذور غير المملحة مثل اليقطين والكتان وعباد الشمس إلى السلطات أو الزبادي أو دقيق الشوفان للمساعدة في خفض ضغط الدم وتعد البذور مصدرًا للمعادن الحيوية مثل المغنيسيوم ، مما يساعد على التحكم في ضغط الدم وإرخاء الأوعية الدموية.الحصة اليومية الموصى بها: 1-1.5 ملعقة كبيرة- هذه الحبوب الكاملة صحية وممتلئة وقليلة الصوديوم كما أنها مليئة بالألياف ، مما يساعد على التحكم في وزنك وضغط الدم.. قم بطهي الشوفان الملفوف أو الصلب مع الماء أو الحليب قليل الدسم. استبدل شراب القيقب أو السكر البني بالزبيب أو الموز للحصول على لمسة من المذاق الطيب.الحصة اليومية الموصى بها: 3-5 أكواب مطبوخة (الحبوب الكاملة والأرز والمكرونة)ظهرت دراسة أن شرب كوبين من مزيج من ثلاثة أجزاء من جذر الشمندر ومقدار من عصير التفاح يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) في غضون ساعات قليلة. قد يرى الرجال فائدة أكبر من النساء ويمكن أن يزيد الضغط الانقباضي المرتفع من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، ويعتبر البنجر المطبوخ وخضر البنجر ، والتي تحتوي على الكثير من البوتاسيوم ، بديلًا جيدًا.الحصة اليومية الموصى بها: حوالي 2 كوب (خضروات نيئة أو مطبوخة أو عصير خضروات).- الثوم أكثر من مجرد نكهة إلى أطباقك فله دور في زيادة مستويات أكسيد النيتريك ، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، كلما كانت أوعيتك الدموية أكثر استرخاءً ، قل عمل قلبك لضخ الدم من خلالها وبالتالي يساعد ذلك في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم المرتفع .الحصة اليومية الموصى بها: 1-2 فصوص.