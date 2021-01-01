دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

أكد باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية أن حبوب منع الحمل وغيرها من وسائل تحديد النسل الهرمونية لا تزيد من خطر الاكتئاب.
وقالت الدكتورة "جيسيكا كيلى"، رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة "إنه كثيرا ما تصبح وسائل منع الحمل مصدر قلق".. وأضافت "بالنسبة لبعض المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلق، عندما تناقش الآثار الجانبية المحتملة لوسائل منع الحمل، فإنهم يشعرون بالقلق الشديد.. ونأمل أن نشجع النساء على التركيز على احتياجاتهن من وسائل منع الحمل والتعرف على الخيارات التي من غير المرجح أن تسبب الاكتئاب".
وتعد الدراسة التي أعدها باحثو جامعة نورث وسترن ونشرت في عدد نوفمبر من المجلة الأمريكية للطب النفسي مراجعة شاملة للبحوث المنشورة عن طرق تحديد النسل للنساء المصابات بإضطرابات نفسية.
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