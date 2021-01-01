طريقة عمل المسقعة بالسمك

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المسقعة بالسمك

تعد المسقعة من اجمل واشهى الاكلات التى يعشقها جميع المصريين كما أنها تشعر الإنسان بالشبع لذا ابتكر الطهاة مذاقات متعددة لها، من بينها المسقعة باللحمة المفرومة والمسقعة بالدجاج والمسقعة بالسمك.

نقدم لكم طريقة عمل المسقعة بالسمك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مسقعة بالسمك
سمك بلطي
أرز
باذنجان رومي
طماطم
ثوم
كمون
ليمون
شطة
دقيق
صلصة طماطم
ملح – فلفل
زيت
طريقة عمل المسقعة بالسمك
* قلبي الأرز على النار في قليل من الزيت ثم اضيفي الماء واتركيها لتغلي واخلطي الكمون والشطة الملح والفلفل وعصير الليمون واخلطيهم جيدا

* افتحي السمك من الجانبين ثم تبليه بالخليط ثم الدقيق ثم اقليه في الزيت وقطعي الباذنجان وتبليه ببقية تتبيلة السمك ثم اقليه في الزيت

* افرمي الطماطم ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم واضيفي الطماطم والصلصة والفلفل الحار

* ضعي السمك على الباذنجان على الصلصة وادخليه الفرن حتى يكمل نضجه وقدمي الأرز وعليه الصوص.

المصدر: elbalad

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